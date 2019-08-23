Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

"На Украину всем наплевать"? Появился неожиданный прогноз по России в G8

944 Читать материал на украинском

Украинцы допускают, что Россию могут вернуть в Большую восьмерку, несмотря на продолжение оккупации Крыма и Донбасса.

Об этом стало известно по итогам опроса на OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 10 тысяч читателей сайта.

Так, сразу 34% считают, что РФ вернут в G8, поскольку другим странам якобы "плевать на Украину". Еще 13% отметили, что такая вероятность есть, поскольку даже США заговорили об этом.

Новости
ЕС – за Украину: Зеленский обсудил с Туском возвращение России в G8

В то же время 20% респондентов уверены, что союзники Украины не допустят такого поворота событий, а 18% считают, что несмотря на желание Штатов и Франции, они не решатся на такой скандальный шаг.

Остальные 15% подчеркнули, что возвращение России в Большую восьмерку возможно лишь после выполнения всех условий по Украине.

"На Украину всем наплевать"? Появился неожиданный прогноз по России в G8

Иллюстрация, G7

Иллюстрация, G7

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

  • Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

  • Французский президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

  • В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

  • Против возвращения России высказались канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также премьер Канады Джастин Трюдо.

  • Также появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского на идею возвращения России в G8.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на OBOZREVATEL.

Тема
Опросы Обозревателя
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Карпов Стас
Карпов Стас
34% - самые адекватные украинцы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Малахoв Егор
Малахoв Егор
Бред, о какой оккупации идет речь?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...