"На Украину всем наплевать"? Появился неожиданный прогноз по России в G8

Украинцы допускают, что Россию могут вернуть в Большую восьмерку, несмотря на продолжение оккупации Крыма и Донбасса.

Об этом стало известно по итогам опроса на OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 10 тысяч читателей сайта.

Так, сразу 34% считают, что РФ вернут в G8, поскольку другим странам якобы "плевать на Украину". Еще 13% отметили, что такая вероятность есть, поскольку даже США заговорили об этом.

В то же время 20% респондентов уверены, что союзники Украины не допустят такого поворота событий, а 18% считают, что несмотря на желание Штатов и Франции, они не решатся на такой скандальный шаг.

Остальные 15% подчеркнули, что возвращение России в Большую восьмерку возможно лишь после выполнения всех условий по Украине.

Иллюстрация, G7

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

Французский президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

Против возвращения России высказались канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также премьер Канады Джастин Трюдо.

Также появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского на идею возвращения России в G8.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!