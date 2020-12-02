На участии в брюссельской гей-вечеринке попался дипломат из Эстонии

На скандальной секс-вечеринке в Брюсселе, после которой евродепутат из Венгрии Йожеф Шайер был вынужден уйти в отставку, находился и дипломат из Эстонии.

Об этом сообщило Elu24 со ссылкой на эстонское министерство иностранных дел. В ведомстве подтвердили, что их сотрудник находился на запрещенном мероприятии как частное лицо.

"Он нарушил установленные в Бельгии коронавирусные ограничения", – отметили в МИД.

Как сообщила Guardian, вечером 27 ноября жители одного из домов в центре Брюсселя пожаловались в полицию на шум и нарушение комендантского часа, который действует с 22:00 до 6:00.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили в одной из квартир около 20 голых и полуголых мужчин. Двое из них заявили о дипломатической неприкосновенности.

Вечеринка, устроенная в центре Брюсселя, в нескольких ярдах от полицейского участка, нарушила карантинные правила Бельгии, ограничивающие проведение мероприятий в помещении до четырех человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, венгерский политик и депутат Европарламента Йожеф Шайер подал в отставку после того, как его поймали на секс-вечеринке в Брюсселе, которая нарушила карантинные ограничения.