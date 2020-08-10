На Тихановскую готовили покушение: хотели сделать "сакральной жертвой"

На оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую готовилось покушение, которое удалось предотвратить КГБ.

Об этом рассказал председатель КГБ Валерий Вакульчик, сообщает БЕЛТА. По его словам, "из так называемого объединенного штаба была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской". Ранее ГУБОПиК МВД по линии борьбы с экстремизмом перехватил сообщение, что нужна "сакральная жертва".

"Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан. Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства. Следует отметить, что мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации", – подчеркнул Вакульчик.

Он сообщил, что было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Несмотря на то, что они старались не привлекать внимания, их присутствие было очевидно.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президентыАлександр Лукашенко в шестой раз побеждает на выборах с результатом 80,23%. Его главный оппонентСветлана Тихановская набрала 9,9%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.