На территории КНДР со спутника засекли подозрительный ядерный объект. Фото

На предполагаемом ядерном объекте в Северной Корее зафиксировали новую активность. Опубликованы новые спутниковые фото, на которых, как полагают США, находятся ядерные боеголовки.

Изображения из космоса получены аппаратами Planet Labs, передает CNN. Сообщается, что американская разведка зафиксировала подозрительный объект в поселке Волло-Ри недалеко от Пхеньяна.

"У него есть все признаки северокорейского ядерного объекта – периметр безопасности, жилье на месте, подземная инфраструктура. И он находится прямо рядом с заводом по производству бутилированной воды, который не имеет ни одной из этих характеристик", – сказал профессор Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис.

Эксперт указал, что на территории наблюдается постоянное движение авто – легковых и грузовых, которые перевозят контейнеры.

"Последние спутниковые снимки показывают, что движение транспортных средств продолжается, что позволяет предположить, что КНДР производит ядерные боеголовки или их компоненты", – добавил он.

Секретный объект в КНДР CNN

Впервые этот объект в КНДР был идентифицирован в 2015 году. Эксперты полагают, что данный охраняемый объект связан с производством боеголовок и может также служить хранилищем для такового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, диктатор КНДР Ким Чен Ын пригрозил миру новым секретным оружием.