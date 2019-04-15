"На танках прямо в Киев!" Украинский генерал разозлил россиян ракетой "до Урала"

Российские пропагандистские СМИ распространили заявление украинского генерала, экс-замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко о том, что Киев должен создать ракету, которая "доставала бы до Урала". После этого пользователи в РФ буквально "взорвались" угрозами.

"Украине же нужны ракеты, которые бы, как минимум, доставали до Урала и покрывали бы всю территорию Российской Федерации. Такие ракеты можно было бы рассматривать как оружие сдерживания", – сказал Романенко одному из украинских изданий.

У россиян эти слова получили крайне негативный отклик. "А о том, что в случае запуска такой ракеты в нашу сторону их "отутюжат" в течение нескольких часов, он не подумал? Причем Запад в данном случае даже не пискнет", – пишут они в комментариях к соответствующей публикации на "РИА Новости".

Игорь Романенко "Антикор"

"Тебя лично в люльке мотоцикла "Урал" отвезут на лесоповал!" – не жалеют они оскорбительных слов.

"Прочитают это мужики из Нижнего Тагила, да и приедут на танках прямо в Киев", – угрожают россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, комплекс крылатых ракет для поражения морских и береговых целей "Нептун", преодолев расстояние более 250 км, успешно поразил цель в акватории Черного моря, во время испытаний.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.