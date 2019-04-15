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"На танках прямо в Киев!" Украинский генерал разозлил россиян ракетой "до Урала"

7.6тЧитать материал на украинском

Российские пропагандистские СМИ распространили заявление украинского генерала, экс-замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко о том, что Киев должен создать ракету, которая "доставала бы до Урала". После этого пользователи в РФ буквально "взорвались" угрозами.

"Украине же нужны ракеты, которые бы, как минимум, доставали до Урала и покрывали бы всю территорию Российской Федерации. Такие ракеты можно было бы рассматривать как оружие сдерживания", – сказал Романенко одному из украинских изданий.

У россиян эти слова получили крайне негативный отклик. "А о том, что в случае запуска такой ракеты в нашу сторону их "отутюжат" в течение нескольких часов, он не подумал? Причем Запад в данном случае даже не пискнет", – пишут они в комментариях к соответствующей публикации на "РИА Новости".

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Игорь Романенко

Игорь Романенко

"Антикор"

"Тебя лично в люльке мотоцикла "Урал" отвезут на лесоповал!" – не жалеют они оскорбительных слов.

"Прочитают это мужики из Нижнего Тагила, да и приедут на танках прямо в Киев", – угрожают россияне.

"На танках прямо в Киев!" Украинский генерал разозлил россиян ракетой "до Урала"
"На танках прямо в Киев!" Украинский генерал разозлил россиян ракетой "до Урала"

Как сообщал OBOZREVATEL, комплекс крылатых ракет для поражения морских и береговых целей "Нептун", преодолев расстояние более 250 км, успешно поразил цель в акватории Черного моря, во время испытаний.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Игорь Романенко
Место
Россия
Тег
Новости России
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Кацап Злой
Кацап Злой
Что, обосрались кацапчеги после одних только заявлений? "Прочитают это мужики из Нижнего Тагила, да и ... пойдут бояру дальше пить."
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Поросенко Пеця
Поросенко Пеця
За час к ебене матери всему ВСУ пизда прийдёт
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Дейман Алон
Дейман Алон
Уже от одного такого заявления украинского генерала лишнехромосомные тоскователи за Совком понасирали в свои кацапские лосины!
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andrei andrei
andrei andrei
Дейман Алон, Заржали. От одного только словосочетания: укроинский генерал😁
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Вдует Арсений
Вдует Арсений
Дейман Алон, ути грозный какой воин света,иди лучше на роботу сво в хлев к хряку Борьке,кулебяку ему потереби,это будет лучше,т.к ты своими вы@ерами только позоришь Украину,а потом люди думают,что там все такие,вяжи чундрик.
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