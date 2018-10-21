На Тайване поезд сошел с рельсов: десятки погибших и раненых. Первые фото и видео

На Тайване 21 октября сошел с рельсов пассажирский поезд. Число жертв возросло до 22 человек.

Как сообщает местное издание United Daily News, предварительно в катастрофе пострадали 171 человек, из них как минимум 10 получили серьезные ранения. (Также опубликовано видео ЧП, чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

Авария случилась в 16:50 по местному времени (11.50 Киев). По последним данным, в поезде было 366 человек, а не 310, как сообщалось ранее. Среди пассажиров были иностранцы - одна женщина-американка 43 лет получила легкие ранения и находится в больнице.

Всех пострадавших госпитализировали. Состав направлялся из города Шулинь в Тайдун на юге острова.

На месте происшествия работают медики, пожарные и полиция. Причина катастрофы уточняется. Власти пообещали провести тщательное расследование на железной дороге из-за трагедии.

United Daily News

United Daily News

United Daily News

United Daily News

United Daily News

United Daily News

United Daily News

United Daily News

United Daily News

United Daily News

United Daily News

United Daily News

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Индии поезд въехал в толпу людей, в связи с чем погиб минимум 61 человек, и около 80 были ранены. Люди вышли посмотреть фейерверк, когда случилась катастрофа.