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На Тайване поезд сошел с рельсов: десятки погибших и раненых. Первые фото и видео

6.2тЧитать материал на украинском

На Тайване 21 октября сошел с рельсов пассажирский поезд. Число жертв возросло до 22 человек.

Как сообщает местное издание United Daily News, предварительно в катастрофе пострадали 171 человек, из них как минимум 10 получили серьезные ранения. (Также опубликовано видео ЧП, чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

Авария случилась в 16:50 по местному времени (11.50 Киев). По последним данным, в поезде было 366 человек, а не 310, как сообщалось ранее. Среди пассажиров были иностранцы - одна женщина-американка 43 лет получила легкие ранения и находится в больнице.

На Тайване поезд сошел с рельсов: десятки погибших и раненых
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Всех пострадавших госпитализировали. Состав направлялся из города Шулинь в Тайдун на юге острова.

На Тайване поезд сошел с рельсов: десятки погибших и раненых
На Тайване поезд сошел с рельсов: десятки погибших и раненых

На месте происшествия работают медики, пожарные и полиция. Причина катастрофы уточняется. Власти пообещали провести тщательное расследование на железной дороге из-за трагедии.

На Тайване поезд сошел с рельсов: десятки погибших и раненых
На Тайване поезд сошел с рельсов: десятки погибших и раненых
На Тайване поезд сошел с рельсов: десятки погибших и раненых
На Тайване поезд сошел с рельсов: десятки погибших и раненых

United Daily News

На Тайване поезд сошел с рельсов: десятки погибших и раненых

United Daily News

На Тайване поезд сошел с рельсов: десятки погибших и раненых
На Тайване поезд сошел с рельсов: десятки погибших и раненых

United Daily News

На Тайване поезд сошел с рельсов: десятки погибших и раненых

United Daily News

На Тайване поезд сошел с рельсов: десятки погибших и раненых

United Daily News

На Тайване поезд сошел с рельсов: десятки погибших и раненых

United Daily News

На Тайване поезд сошел с рельсов: десятки погибших и раненых

United Daily News

На Тайване поезд сошел с рельсов: десятки погибших и раненых

United Daily News

На Тайване поезд сошел с рельсов: десятки погибших и раненых

United Daily News

На Тайване поезд сошел с рельсов: десятки погибших и раненых

United Daily News

На Тайване поезд сошел с рельсов: десятки погибших и раненых

United Daily News

На Тайване поезд сошел с рельсов: десятки погибших и раненых

United Daily News

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Индии поезд въехал в толпу людей, в связи с чем погиб минимум 61 человек, и около 80 были ранены. Люди вышли посмотреть фейерверк, когда случилась катастрофа.

Место
Тайвань
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Один "позитив" в новостях....
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