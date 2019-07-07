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Британия озвучила окончательное решение по Brexit: названа дата

1.1тЧитать материал на украинском

Великобритания готова к выходу из ЕС без соглашения к 31 октябрю.

Об этом в интервью газете Sunday Telegraph заявил наиболее вероятный кандидат на пост премьер-министра страны Борис Джонсон: "Мы и 29 марта были практически готовы. И мы будем готовы к 31 октября", – передает его слова издание "Интерфакс Украина".

Политик отметил, что очень важным остается то, чтобы партнеры понимали всю серьезность намерений Британии.

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"Они должны посмотреть нам в глаза и подумать: "Боже мой, эти британцы действительно собираются уходить. И они собираются уйти на своих условиях", – говорит Джонсон.

При этом кандидат в премьеры Великобритании четко заявил, что выход страны из ЕС без соглашения не является блефом: "Нет, честно. Мы должны продемонстрировать больше здравого смысла".

Британия озвучила окончательное решение по Brexit: названа дата

С Джонсоном также согласен и его главный конкурент в борьбе за пост премьера, нынешний глава британского МИД Джереми Хант. В интервью той же газете он сказал, что тоже "не блефует" насчет того, чтобы уйти из Евросоюза без сделки, однако добавил, что это "не самый безопасный способ, гарантирующий выход Великобритании", поскольку депутаты парламента постараются заблокировать его.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Великобритания
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