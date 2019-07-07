Британия озвучила окончательное решение по Brexit: названа дата

Великобритания готова к выходу из ЕС без соглашения к 31 октябрю.
Об этом в интервью газете Sunday Telegraph заявил наиболее вероятный кандидат на пост премьер-министра страны Борис Джонсон: "Мы и 29 марта были практически готовы. И мы будем готовы к 31 октября", – передает его слова издание "Интерфакс Украина".
Политик отметил, что очень важным остается то, чтобы партнеры понимали всю серьезность намерений Британии.
"Они должны посмотреть нам в глаза и подумать: "Боже мой, эти британцы действительно собираются уходить. И они собираются уйти на своих условиях", – говорит Джонсон.
При этом кандидат в премьеры Великобритании четко заявил, что выход страны из ЕС без соглашения не является блефом: "Нет, честно. Мы должны продемонстрировать больше здравого смысла".
С Джонсоном также согласен и его главный конкурент в борьбе за пост премьера, нынешний глава британского МИД Джереми Хант. В интервью той же газете он сказал, что тоже "не блефует" насчет того, чтобы уйти из Евросоюза без сделки, однако добавил, что это "не самый безопасный способ, гарантирующий выход Великобритании", поскольку депутаты парламента постараются заблокировать его.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна была выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.
По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.
15 января 2019 года парламент отклонил план Мэй по выходу из ЕС.
12 марта депутаты во второй раз проголосовали против сделки с ЕС.
29 марта британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit, предложенное Мэй.
24 мая Мэй объявила дату отставки.
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