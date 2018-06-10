На свалке в Грузии массово вылупились цыплята: забавное видео

На свалке грузинского города Марнеули из большого числа куриных яиц, выброшенных сотрудниками местной птицефермы, массово вылупились цыплята.
Очевидцы распространили в Facebook забавные фото и видео, на которых запечатлены стихийные передвижения новорожденных птенцов.
В свою очередь, необычную ситуацию прокомментировал мэр города Темур Абазов.
"Насколько мне известно, они считали яйца испорченными", - процитировало мэра местное издание Netgazeti.
Как отметили специалисты, свалка - солнечное место. Тепло поспособствовало рождению птенцов. Ролик в соцсети продолжает стремительно набирать просмотры, количество которых уже превысило 100 тыс.
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