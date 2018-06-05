На судный день: США приготовили мощный ядерный ответ России

В США приступили к планированию мощного ядерного оружия в противовес российским разработкам.

Об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Мишель Балданза, передает "Лента.ру". Информацию подтвердил и директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен.

По его словам, W76-2 планируется создать на основе термоядерной боеголовки W76-1 удалением термоядерного горючего (урана, лития и дейтерия). В результате от прежней боеголовки останется только плутониевый триггер, а энерговыход нового оружия снизится со 100 до 5-6 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Модифицированная боеголовка по-прежнему предназначена для выведения баллистическими ракетами подводного пуска Trident D5, а ее круговое вероятное отклонение составит 130-180 метров, отмечает эксперт. Новое оружие станет дополнением управляемой авиабомбы B61 Mod 12, полагает Кристенсен.

С другой стороны, вместо W76-2 можно было бы использовать W80-1, круговое вероятное отклонение которой равняется 30 метрам, отмечает директор информационного проекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США заявили, что военно-морское ядерное оружие России под названием "Статус-6" не настолько устрашающее, насколько его представили российские эксперты.