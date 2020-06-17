АМЕРИКА И КИТАЙ: КТО КОГО?

(что нам до всего этого).

Произошло невероятное. России приходится следить за мировой сценой из партера. На сцене господствуют Америка и Китай. Их столкновение либо их диалог будут определять движение глобального мира.

Что до этого России? У нас свои заботы. У нас на повестке всенародное одобрение единовластия на вечные времена. Ирония в том, что всенародному одобрению грош цена, если единовластие перестает быть великодержавным! Ведь Россия выпала из лиги тех, кто формирует мировую траекторию. Но в таком случае непонятно, как единовластие может существовать со сломанным державным позвоночником.

Между тем, Америка не в лучшей бойцовской форме. Россия все ноет по поводу американского гегемонизма, сделав его идеей фикс, которая должна подпитывать нашу обидчивость. На деле Америка пытается удрать от своих обязательств. Вывод 15 тысяч американских военнослужащих из Германии, а до этого вывод войск из Сирии, решение выводить войска из Афганистана и ограниченный контингент в Ираке - подтверждение сворачивания мирового присутствия США.

Развал мирового порядка- это следствие отказа Америки от роли арбитра и жандарма. Мир, бурчавший по поводу лидерства США, растерялся, не зная, как жить без гегемона, который всех строит.

Какой там гегемонизм, если Америка свалилась в кризис. Все начало крошиться: экономическая рецессия, смертельная пандемия и, наконец, расовый конфликт.

Аналитики давно предсказывали проблемы, говоря, что американская модель деградирует. Трамп углубил кризис, начав подрывать принципы, на которых строится американская демократия.

Но те, кто хоронит Америку, спешат. Кризис- великий врачеватель. Перемены невозможны без кризиса, который обнажает дряхлость конструкции. Кризис, который сотрясает США, возможно, был необходим, для того, чтобы американцы задумалась о переменах. Великая нация уже проходила через кризисы в 30- и 70- гг и сумела консолидироваться, выйдя на новый уровень развития.

В американской традиции заложены регуляторы, которые предохраняют от худшего - сохранения власти через подавление общества. Об этом свидетельствует готовность американцев к протесту, который элита не может игнорировать, и отказ армии от превращения в инструмент подавления. "Мы не станем репрессивным органом. Мы поклялись защищать право на свободу слова и мирные собрания", - сказали военные своему президенту, когда тот попытался заставить армию разгонять протесты. С такой армией можно не опасаться за судьбу демократии.

Китай выглядит динамичнее. Первая в мире цивилизация, которая сформировала государство, основанное на меритократии и правилах. В Китае способность правителей к самоограничению и бюрократическая эффективность были заложены в управление в то время, как в Европе правили монархи, считавшие государство своей собственностью.

Одновременно Китай - страна с комплексом унижения. Долгое время Китай компенсировал унижение умной "мягкой силой". Китай сумел подняться, как экономический гигант, начав строить экономику, основанную на знаниях и новых технологиях. Сегодня Китай, обладая самым многочисленным в мире отрядом ученых и инженеров (более 4 млн человек), стал важнейшей частью глобального научно-технологического хаба.

Китай сумел осуществить ползучую экспансию, подчинив влиянию континенты и проникнув в поры западной экономики, при этом вытесняя иностранные кампании со своего рынка. Проекты Си Цзиньпина - "Сделано в Китае 2025", " Китайские стандарты 2035" и "Один пояс – Один путь" – означают заявку на мировое доминирование и экспорт китайской модели.

Но Китай подвело нетерпение. Слишком рано Пекин заявил о стремлении стать гегемоном. Слишком откровенно Пекин начал навязывать себя миру. Вот, что говорят китайские аналитики, независимые от Пекина. Для того, чтобы построить "мировой порядок в соответствии с интересами компартии" Китай осуществляет "милитаризацию, подкуп политиков из разных стран, мстит за критику китайской политики, создает тысячи Институтов Конфуция по всему миру, оплачивает ученых в США и других странах, скупает за рубежом стратегические порты и инфраструктуры". Китайские аналитики предупреждают: китайское руководство "никогда не держит обещаний", "не верит в правила, законы и здравый смысл", "оно верит только в силу".

Китайская мирная экспансия оказалась эффективнее российских попыток заставить мир принять ее державность. Китай сделал мир зависимым от своей экономики, финансов и технологий. Но осмелев, Китай снял перчатки и начал действовать по российскому сценарию.

Пекин перешел к "дипломатии волка-воина" – к глобальному жесткому прессингу. Новая политика ассоциируется в Китае с подвигами героя китайского блокбастера "Волк-Воин", в котором Лэнг Фэн, китайский Рэмбо, громит врагов по всему миру.

Австралия стала примером, который демонстрирует китайскую готовность к возмездию. "Вы хотите расследовать нашу ответственность за коронавирус, – говорит Китай. – Получайте ответку!" Увеличив пошлины на австралийскую сельхозпродукцию, Пекин поставил австралийских фермеров перед угрозой банкротства. Будут знать!

Америка уходит. Китай пытается окопаться на мировой сцене. Но все уже поняли, глядя на ожившего Дракона, что его объятия будут удушающие. Поняли и содрогнулись! Мир вскоре начнет ностальгировать по американскому гегемонизму.

А Россия? Россия в партере. Хорошо, что не на галерке. Глядя на борьбу гигантов, мы можем включить мозги и подумать, чья победа будет для нас выгоднее. При каком гегемоне для нас будет

меньше унижения. Повлиять на исход их клинча мы вряд ли сможем. Нужно привыкать жить при новом балансе сил. Придётся реалистичнее оценивать свои амбиции. Это и к лучшему: пришла пора заняться, наконец, своими делами.

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