На США со скоростью более 200 км/ч надвигается мощный ураган

В Карибском бассейне сформировался и уже достиг четвертой категории ураган "Дельта".

Такие данные получены самолетом Hurricane Hunter Национального управления по исследованию океанов и атмосферы, сообщается на сайте Национального центра ураганов США.

Максимальная скорость урагана уже достигла 215 км/ч.

"Это свидетельствует о том, что "Дельта" превратился в ураган четвертой категории по шкале ураганных ветров Саффира-Симпсона", – подчеркнули в ведомстве.

Ожидается, что самый мощный удар придется в четверг, 8 октября, по Луизиане, Миссисипи, Алабаме, а затем уже с меньшей силой по Техасу, Арканзасу, Теннесси, Джорджии и Флориде.

Кроме США в течение ближайших дней ураган достигнет побережья Мексики, Белиза и Кубы.

Отметим, что 4 категория по шкале Саффира-Симпсона означает поваленные деревья и рекламные щиты, разрушение сборных домов, повреждение окон, дверей и крыш. Также ураган может спровоцировать наводнения.

Как сообщал OBOZREVATEL, мощный шторм "Алекс" обрушился на север Италии и юг Франции. Стихия унесла жизни по меньшей мере четырех человек, около 20 человек считаются пропавшими без вести.