На США обрушился ураган Исайяс: объявлено чрезвычайное положение. Фото и видео

Алексей Титофф Мир 10:56, 4.08.2020 Обновлено: 11:12, 4.08.2020

В США ураган первой категории Исайяс обрушился на побережье штата Северная Каролина.

Основной удар стихии пришелся на курортный город Оушн-Айл-Бич, передает Bloomberg.

Однако местные жители были предупреждены заранее, поэтому смогли подготовиться к удару урагана. Были закрыты прибрежные магазины и рестораны, а на пляжах не было отдыхающих.

Ураган "Исайяс" в США

Добавим, что по прогнозу ураган "Исайяс" может привести к подтоплению – до 20 см осадков, а на побережье возможны штормовые нагоны до 1,5 метра. Метеорологи предупредили, что наводнения могут накрыть территории восточной Каролины и части северо-востоке США.

Кроме того, управление по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка сообщило, что сильный ветер ожидается в районах Квинс, Бруклин, Манхэттен и Бронкс. По сообщению местных СМИ, ураган Исайяс может оказаться сильнейшим за последние 8 лет.

Ураган "Исайяс"

На данный момент ураган направляется на северо-восток Штатов со скоростью около 35 км/ч.

Поясним, что ураган I категории это самый слабый из пяти возможных, однако президент США Дональд Трамп назвал Исайяс "очень серьезным". Глава Белого дома уже объявил чрезвычайное положение в Северной Каролине из-за надвигающегося шторма. Чрезвычайное положение было введено для того, чтобы высвободить средства для федеральных чиновников и помочь городам координировать усилия по оказанию помощи при бедствиях.

Наводнение после урагана
Наводнение в городе
Улицы затопило после урагана
Вода на дорогах
Потоп

Как сообщал OBOZREVATEL, в США ураган "Ханна" ударил по побережью Техаса со скоростью ветра до 150 километров в час.

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