На США обрушился мощный ураган "Ханна". Фото и видео стихии

В США первый в этом сезоне атлантический ураган "Ханна" ударил по побережью Техаса со скоростью ветра до 150 километров в час. Стихию отнесли к первой категории силы по шкале Саффира-Симпсона, а людей предупредили о возможных наводнениях.

Об этом сообщает американский Национальный центр по предупреждению об ураганах в Twitter. В сети появилось множество фото и видео стихии (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что "Ханна" достиг острова Падре на юге Техаса еще в субботу, 25 июля, около 17:00 по местному времени (1:00 26 июля по Киеву). Скорость ветра внутри него уже достигла 150 км/ч. По данным местных СМИ, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ураган "Ханна" достиг побережья Техаса в США

Синоптики призвали жителей к осторожности, попросив без лишней надобности не покидать дома. Тем временем экстренные службы Техаса приведены в повышенную готовность, так как местные власти приказали приготовить к спасательным операциям судна, вертолеты, лодки. Начеку и бригады медиков.

Ураган "Ханна" достиг побережья Техаса в США

"Техасцы должны прислушиваться к указаниям местных чиновников и сохранять бдительность в отношении этой суровой погоды, чтобы обеспечить безопасность себе и своим близким", – заявил губернатор Техаса Грега Эббота.

Ураган "Ханна" достиг побережья Техаса в США

По предварительным прогнозам, "Ханна" станет первым в 2020 году ураганом, который охватит территорию Техаса. Самую большую угрозу стихия представляет южной части штата и северу Мексики. Отмечается, что ураган ослабнет, когда продвинется вглубь Техаса, но не исключено, что сильные дожди могут вызвать наводнения.

Ураган "Ханна" достиг побережья Техаса в США

Кроме этого, также в Тихом океане набрал мощности и другой ураган – "Дуглас", который угрожает Гавайям. Сейчас он имеет силу четвертой категории, однако, по расчетам специалистов, может ударить по побережью в эти выходные. Синоптики надеются, что "Дуглас" потеряет свою мощь перед тем, как дойдет до Гавайев.

Ураган "Ханна" достиг побережья Техаса в США

Ураган "Ханна" достиг побережья Техаса в США

Ураган "Ханна" достиг побережья Техаса в США

Ураган "Ханна"

Ураган Ханна" достиг Техаса

Ураган Ханна" в США

Предупреждение об урагане (Twitter National Hurricane Center)

Как сообщал OBOZREVATEL, на индонезийском острове Сулавеси сильные ливни привели к масштабным наводнениям и оползням. Стихия унесла жизни по меньшей мере 36 человек, еще 16 считались пропавшими без вести.