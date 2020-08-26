Ураган "Лаура" надвигается на США: эвакуировали более полумиллиона человек

Власти штатов Техас и Луизиана в США обязали эвакуироваться более 620 тыс. жителей из-за угрозы обрушения урагана "Лаура".

Национальный центр ураганов спрогнозировал, что шторм может вызвать наводнение глубиной до четырех метров и на 48 км вглубь суши вдоль побережья Мексиканского залива, сообщает Reuters.

Ожидается, что "Лаура" выйдет на берег поздно вечером в среду, 26 августа, или рано утром в четверг.

Руководитель округа Харрис, который включает в себя Хьюстон, Лина Идальго предупредила о смертельных ветрах и разрушительном шторме в регионе.

"Этот шторм, безусловно, может вызвать беспрецедентные разрушения. Мы действительно должны сказать: готовьтесь к худшему", – предупредила Идальго на пресс-конференции.

Ураган разносился ветром со скоростью 130 км/ч, когда он пересекал Мексиканский залив, что квалифицировало его как ураган категории 1 по пятиступенчатой ​​шкале Саффира-Симпсона.

К вечеру среды, когда "Лаура" приблизится к побережью США, прогнозируется, что он превратится в "сильный" ураган категории 3 или выше.

Лаура может обрушиться на Техас и Луизиану. Карта

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на северо-восточные регионы Италии обрушился мощный ураган, который нанес значительный ущерб сельскому хозяйству. Сильная гроза в некоторых регионах сопровождалась снегом и градом.