Ураган "Лаура" надвигается на США: эвакуировали более полумиллиона человек

Ураган "Лаура" надвигается на США. Коллаж
Власти штатов Техас и Луизиана в США обязали эвакуироваться более 620 тыс. жителей из-за угрозы обрушения урагана "Лаура".
Национальный центр ураганов спрогнозировал, что шторм может вызвать наводнение глубиной до четырех метров и на 48 км вглубь суши вдоль побережья Мексиканского залива, сообщает Reuters.
Ожидается, что "Лаура" выйдет на берег поздно вечером в среду, 26 августа, или рано утром в четверг.
Руководитель округа Харрис, который включает в себя Хьюстон, Лина Идальго предупредила о смертельных ветрах и разрушительном шторме в регионе.
"Этот шторм, безусловно, может вызвать беспрецедентные разрушения. Мы действительно должны сказать: готовьтесь к худшему", – предупредила Идальго на пресс-конференции.
Ураган разносился ветром со скоростью 130 км/ч, когда он пересекал Мексиканский залив, что квалифицировало его как ураган категории 1 по пятиступенчатой шкале Саффира-Симпсона.
К вечеру среды, когда "Лаура" приблизится к побережью США, прогнозируется, что он превратится в "сильный" ураган категории 3 или выше.
Лаура может обрушиться на Техас и Луизиану. Карта
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на северо-восточные регионы Италии обрушился мощный ураган, который нанес значительный ущерб сельскому хозяйству. Сильная гроза в некоторых регионах сопровождалась снегом и градом.
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