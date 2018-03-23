Тема "преемника" прячет главное обстоятельство: обеспечение преемства после Путина – не задача Путина, и не в компетенции его ближнего круга. Конфликт задан не только на уровне "преемник по Путину – преемник по ближнему кругу Путина". Идея "преемника" обманчива уже потому, что на смену Путину идет новое поколение, и оно ведет с собой линейку вероятных преемников. Невозможно представить, что персоны этой группы уступчиво подчинятся кому-либо одному. Выдвинутся амбициозные лидеры поколения, они станут конфликтовать между собой. Площадка для этого конфликта не обустроена.

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Рекрутинг "новых кадров власти" не может стать такой площадкой, поскольку он игнорирует внутренние конфликты и желает определить победителей в обход коалиций и переговоров. Процедурная модерируемая ненасильственная смена власти (впервые в истории) – вот главная общенациональная задача для пропутинских кругов и для оппозиции. Здесь основа будущих коалиций, и здесь же окно внутрь Системы: власти не решить эту задачу без вас.