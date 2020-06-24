На следующей неделе количество зараженных COVID-19 достигнет 10 миллионов, – ВОЗ

На следующей неделе количество зараженных COVID-19, скорее всего, достигнет отметки в 10 миллионов человек.

Об этом в среду, 24 июня, во время пресс-конференции заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Reuters. По его словам, еженедельно количество инфицированных растет примерно на миллион.

В свою очередь, глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктор Майк Райан заявил, что в латиноамериканских регионах сейчас наблюдается интенсивное распространение вируса – несколько дней назад наблюдалось увеличение случаев заболевания на 25-50%.

"Я бы охарактеризовал ситуацию в Северной и Южной Америке в целом как все еще развивающуюся, еще не достигшую своего пика", – сказал он.

Также, по словам Гебрейесуса, продолжающееся распространение COVID-19 привело к нехватке концентраторов кислорода.

"Многие страны в настоящее время испытывают трудности с получением кислородных концентраторов. Спрос в настоящее время превышает предложение", – заявил он.

Глава ВОЗ сообщил, что в день используется около 88 тысяч кислородных баллонов, общим объемом в 620 тысяч кубических метров. Сейчас ВОЗ закупил 14 тысяч концентраторов кислорода, которые отправятся в 120 стран. Еще 170 тысяч концентраторов будут доступны в течение полугода.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые установили, что для формирования коллективного иммунитета от COVID-19 достаточно 43% переболевшего населения, а не 60%, как считалось ранее.