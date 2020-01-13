На Шри-ланке аварийно сел самолет: детали ЧП

Ночью 13 января в международном аэропорту Бандаранаике на Шри-Ланке совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Thai Airways.

Пилоты приняли такое решение из-за того, что двум пассажирам на борту стало плохо. Об этом сообщает издание ColomboPage.

Отмечается, что лайнер выполнял рейс из Джидды (Саудовская Аравия) в индонезийского аэропорта Сурабая.

На Шри-Ланке аварийно сел самолет с мертвыми пассажирами на борту news.ru

Однако после приземления в Бандаранаике в 02:45 по местному времени, оказалось, что пассажиры уже были мертвы.

Потерпевшие – женщина и мужчина с Индонезии. Причина их смерти устанавливается.

Как сообщал OBOZREVATEL, до аэропорта Калькутты (Индия) экстренно вернулся самолет авиакомпании Air Asia, пассажирка которого угрожал взорвать лайнер.

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