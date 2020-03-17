В Коломбо на Шри-Ланке 105 граждан Украины не смогли вылететь домой из-за резкой отмены рейса в Киев в связи с карантинными мерами из-за вспышки коронавируса.

Подробностями пострадавшие поделились в видеообращении, которое распространили в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам пассажиров, они должны были вылететь из столицы Шри-Ланки рейсом FZ-558/727 Коломбо-Дубай-Киев. Туристический оператор также подтвердил, что вылет будет.

На Шри-Ланке 105 украинцев не пустили в самолет Скриншот из видео

Однако в регистрации украинцам отказали и не допустили на борт. Представитель авиакомпании FlyDubai пояснил, что Украина отказалась их принимать – аэропорт "Борисполь" закрыт и не ждет рейс. Среди пассажиров – много детей.

При этом турбоператор Join UP, который организовал отдых украинцам, заявил, что это уже не его компетенция. В представительстве Украины все специалисты заняты, поэтому никто не принимает звонки. В системе ДРУГ пассажиры зарегистрировались.

С просьбой о помощи они обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с полным ограничением авиасообщения Украины из-за пандемии коронавируса люди за границей не знают, как вернуться домой. Украинка пожаловалась на беспомощность консульства и отсутствие авиабилетов.

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