На секретную видеоконференцию министров обороны ЕС проник журналист. Видео

Голландский журналист Даниэль Верлаан случайно попал на секретную видеоконференцию министров обороны стран Евросоюза.

Он проникнул на встречу и даже пообщался с политиками, пишет Telegram-канал "Карточный Домик: Европа" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что такой поступок могут посчитать уголовным преступлением. Поэтому он посоветовал покинуть трансляцию.

В итоге журналист прислушался к совету и вышел из конференции.

Стоит отметить, что Верлаану удалось попасть на онлайн-встречу благодаря тому, что один из ее участников – министр обороны Нидерландов Анка Бейевельд – опубликовала на странице в Twitter фото с адресом и PIN-кодом для входа в конференцию.

Однако на снимок попали только 5 из 6 цифр для авторизации, поэтому последнюю он нашел методом перебора.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз больше не выделит ни одного евро режиму незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.