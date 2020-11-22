На секретную видеоконференцию министров обороны ЕС проник журналист. Видео

София Ковнир
София Ковнир
Мир
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На секретную видеоконференцию министров обороны ЕС проник журналист. Видео

Голландский журналист Даниэль Верлаан случайно попал на секретную видеоконференцию министров обороны стран Евросоюза.

Он проникнул на встречу и даже пообщался с политиками, пишет Telegram-канал "Карточный Домик: Европа" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что такой поступок могут посчитать уголовным преступлением. Поэтому он посоветовал покинуть трансляцию.

В итоге журналист прислушался к совету и вышел из конференции.

Голландский журналист случайно попал в секретную видеоконференцию министров обороны ЕС

Стоит отметить, что Верлаану удалось попасть на онлайн-встречу благодаря тому, что один из ее участников – министр обороны Нидерландов Анка Бейевельд – опубликовала на странице в Twitter фото с адресом и PIN-кодом для входа в конференцию.

Однако на снимок попали только 5 из 6 цифр для авторизации, поэтому последнюю он нашел методом перебора.

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Европейский Союз