На Сардинии родился щенок зеленого цвета. Фото

Марина Погорилко Мир 04:40, 24.10.2020

На острове Сардиния в Италии на одной из ферм родился щенок с зеленым мехом из-за чрезвычайно редкого пигмента в утробе матери.

Как сообщает Daily Mail, необычная собачка была одной из пяти новорожденных, но единственной с уникальным окрасом. Остальные его братья и сестры, а также мать щенков имеют белую шерсть.

Необычная собачка – одна из пяти новорожденных.
VIA Reuters

Стоит отметить, что собаки с зеленой шерстью рождаются крайне редко. Считается, что это происходит только тогда, когда щенки с бледной шерстью вступают в контакт с зеленым пигментом биливердин – тем же пигментом, который вызывает синяки у людей – в утробе матери.

Однако своеобразный цвет щенка, которого хозяин сразу же прозвал Фисташкой, не вечен и будет исчезать по мере роста. При этом никакой угрозы жизни и здоровью собаки это явление не несет.

Собаки с зеленой шерстью рождаются крайне редко.
VIA Reuters

Управляющий фермой, где родился малыш, считает что зеленый цвет – символ надежды и удачи, а также знак того, что Фисташка может вызывать улыбку на лицах людей во время пандемии коронавируса.

Необычный окрас щенка будет исчезать по мере роста.
VIA Reuters

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