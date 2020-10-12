На Саакашвили напали в Греции – СМИ

На бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили совершено нападение в столице Греции Афинах.

Как сообщает грузинский телеканал Mtavari, у входа в здание, где должна была пройти встреча Саакашвили с грузинскими эмигрантами, на него напал с кулаками неизвестный мужчина (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Началась паника, кто-то распылил слезоточивый газ. На место пришлось вызывать греческий спецназ.

Во время инцидента пострадали несколько человек.

Несмотря на случившееся, Саакашвили все же провел встречу и рассказал о планах, которые он предлагает своим сторонникам и избирателям как кандидат в премьер-министры Грузии от оппозиционного объединения "Сила в единстве".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Саакашвили решил покинуть Украину и возвратиться в Грузию якобы из-за предстоящих парламентских выборов.

1 октября СМИ распространили информацию, что Саакашвили угрожали заточкой в ресторане Киева, однако он ее опроверг.