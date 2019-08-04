На руках кровь миллионов: умер ближайших соратник "красного" диктатора Пол Пота

В тюрьме Камбоджи в воскресенье, 4 августа, умер ближайший соратник лидера режима красных кхмеров Пол Пота Нуон Чеа.

Об этом AFP сообщил представитель трибунала в Камбоджи, приговорившего Чеа к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности.

"Мы можем подтвердить, что подсудимый Нуон Чеа… скончался сегодня вечером, 4 августа 2019 года, в больнице кхмерско-советской дружбы", – заявили в суде.

Отметим, Чеа, также известный как "брат №2", скончался в возрасте 93 года. Причина его смерти не называется.

Нуон Чеа lb.ua

Отметим, красные кхмеры – неофициальное название коммунистического течения аграрного толка в коммунистическом движении в Камбодже. Их идеология базировалась на маоизме, неприятии всего западного и современного.

Государственный терроризм режима красных кхмеров под руководством Пол Пота, так называемого брата №1, в период с 1975 по 1979 год привел к смерти около двух миллионов камбоджийцев от принудительного труда, голода, пыток и массовых казней. Некоторые источники говорят о трех миллионах замученных и убитых.

Нуон Чеа, считавшийся главным идеологом кхмеров, после поражения режима бежал в Таиланд. В 1998 году сдался властям. Его арестовали спустя почти десять лет – в 2007 году по обвинению в геноциде.

В 2014 году Нуон Чеа и бывший руководитель Кампучии Кхиеу Сампхан были приговорены к пожизненному заключению за преступления против человечности на международном трибунале.

В 2018 году оба были признаны виновными в геноциде мусульман народности чам и этнических вьетнамцев и повторно приговорены к пожизненному заключению.

Как писал OBOZREVATEL, в июне бывший президент Египта Мухаммед Мурси, свергнутый в ходе военного переворота в 2013 году, умер во время заседания суда в Каире.

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