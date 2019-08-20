"Б*ндеровский прием!" На росТВ вскипели из-за приветствия ВСУ

На российском пропагандистском телевидении очередной раз взорвались возмущениями из-за приветствия ВСУ "Слава Украине!", которое прозвучало во время официального визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Киев.

Так, ведущий прокремлевской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов выдал фейк, что президент Украины Владимир Зеленский якобы встретил израильского гостя "нацистским" лозунгом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Визит Нетаньяху в Украину Скриншот видео

"Зеленский принимает Нетаньяху. Президент Украины оказал премьер-министру Израиля поистине "бандеровский" прием! На президентский выкрик "Слава Украине!" рота почетного караула задорно и громко ответила "Героям Слава!". Точь-в-точь, как бойцы УПА, которые пачками расстреливали евреев в Бабьем Яру! Вряд ли такой встречи ожидал израильский премьер, хотя, наверное, его предупредили. Теперь у него есть все основания задуматься, что же имел в виду украинский президент", – разразился неуместными едкими комментариями рупор путинского режима.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева бурно отреагировала на выступление президента Европейского Совета Дональда Туска в Верховной Раде на украинском языке. Больше всего ее задело то, что свое выступление он завершил приветствием "Слава Украине!".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!