"Дошли бы до Киева!" На росТВ Украине пригрозили походом "ДНР"

Украина якобы подписала Минские соглашения из-за угрозы взятия Мариуполя, Одессы и Киева армией террористов "ДНР".

Такое неадекватное заявление сделал российский пропагандист, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Почему признали и подписали? Потому что если бы вы не подписали, то "добровольческая армия" Донбасса взяла бы Мариуполь, взяла бы Одессу, пошла бы дальше на Киев! Поэтому вы подписали, чтобы остановить это", – высказался невменяемый украинофоб.

Террористы "ДНР" "Главред"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Степанян заявил, что страна-агрессор не должна отказываться от Украины, поскольку там живут ее граждане — вымышленные "великороссы". Саму Украину рупор Кремля назвал "Новороссией".

Кроме того пропагандист отличился фейком о том, что современная Украина якобы созданная из захваченных кусков других государств. По его словам, Киев якобы аннексировал значительную часть России, Молдовы, Польши и Венгрии.

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