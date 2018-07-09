На росТВ испугались Третьей мировой из-за Украины

Узнав о том, что Германия решила увеличить свой оборонный бюджет из-за ситуации в Украине, российские пропагандисты запаниковали, увидев в этом предпосылки к Третьей мировой войне (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Странная дискуссия о возможности очередного глобального конфликта, начатого Германией, разгорелась между российским политологом Дмитрием Евстафьевым и главным пропагандистом Кремля Владимиром Соловьевым в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

"Меркель заявила, что, так уж и быть, она готова поднять оборонный бюджет Германии, потому что нестабильность в Украине. Где Германия — где Украина, и почему нужно в период, не очень простой для Германии, поднимать оборонный бюджет, ну это…" — возмущенно и взволнованно высказался в студии Евстафьев.

Его слова вызвали недоумение у Соловьева, и он начал проводить параллели с печальными событиями ХХ века.

"Я не понял про Украину. Кхм-кхм. Это я сейчас правильно так кашлянул, да? Я хочу просто напомнить, что в истории ХХ века уже таких два случая было. Хочется сказать: "Как, опять?!" — встревожено подытожил пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков заявил, что НАТО с помощью Украины пытается подобраться к России.