На разработку вакцины против коронавируса могут уйти годы: в Германии дали неутешительный прогноз

На разработку вакцины против коронавируса COVID-19 может уйти еще не один год.

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Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. По его словам, разработка вакцин является самым тяжелым вызовом в медицине.

Йенс Шпан сделал прогноз по созданию вакцины против COVID-19

"Я буду рад, если вакцину удастся разработать за несколько месяцев. Но на это могут уйти годы, ведь в процессе исследований могут случиться неудачи, как мы уже видели в случаях с другими вакцинами", – отметил глава Минздрава.

Он добавил, что в Германии индекс репродукции уже длительное время держится на отметке ниже 1, то есть каждый инфицированный заражает менее чем одного другого человека.

"Это является хорошим знаком, и мы вместе этого достигли", – подчеркнул Шпан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии начались клинические испытания потенциальной вакцины против коронавируса на людях.

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