"Скорее всего сбили": пилот МАУ озвучил свою версию катастрофы с самолетом в Иране

Пилот МАУ полностью опроверг версию, что Boeing 737 авиакомпании разбился в Иране из-за технической неисправности.
По его мнению, вероятнее всего, самолет был сбит. Об этом пилот на правах анонимности сказал OBOZREVATEL. Он добавил, что на том рейсе был опытный экипаж.
"Я не могу комментировать до официальной пресс-конференции, нам это запрещено. Но скажу, что на борту были опытные пилоты. С технической неисправностью они бы справились. Но когда летит ракета, среагировать невозможно", – сказал пилот МАУ.
Вероятность, что самолет был неисправен, летчик опровергает "на сто процентов". "Те источники, которые утверждают, что это была техническая неисправность – как минимум сверхнекомпетентные. Я эту версию опровергаю на сто процентов", – добавил пилот МАУ.
Издание Al Hadath сообщило, что украинский самолет Boeing-737 по ошибке сбили силы ПВО Ирана. Также эту информацию OBOZREVATEL подтвердил источник в авикомпании "Международные авиалинии Украины", которой принадлежал лайнер.
Катастрофа Boeing МАУ в Иране
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе Айн аль-Асад и в Эрбиле на севере Ирака, где размещены американские войска. Бомбардировка происходила двумя волнами.
На обещание Пентагона ответить на атаку в КСИР пригрозили "ударить на этот раз в самой Америке". В Иране также добавили, что в случае бомбардировки их земли ответный удар придется на города Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и Хайфу (Израиль).
При этом вечером 7 января Вооруженные силы США, включая ракетные батареи противовоздушной обороны, по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности.
Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).
Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.
5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала.
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии" (МАУ), на борту которого находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.