"Скорее всего сбили": пилот МАУ озвучил свою версию катастрофы с самолетом в Иране

Пилот МАУ полностью опроверг версию, что Boeing 737 авиакомпании разбился в Иране из-за технической неисправности.

По его мнению, вероятнее всего, самолет был сбит. Об этом пилот на правах анонимности сказал OBOZREVATEL. Он добавил, что на том рейсе был опытный экипаж.

"Я не могу комментировать до официальной пресс-конференции, нам это запрещено. Но скажу, что на борту были опытные пилоты. С технической неисправностью они бы справились. Но когда летит ракета, среагировать невозможно", – сказал пилот МАУ.

Вероятность, что самолет был неисправен, летчик опровергает "на сто процентов". "Те источники, которые утверждают, что это была техническая неисправность – как минимум сверхнекомпетентные. Я эту версию опровергаю на сто процентов", – добавил пилот МАУ.

Издание Al Hadath сообщило, что украинский самолет Boeing-737 по ошибке сбили силы ПВО Ирана. Также эту информацию OBOZREVATEL подтвердил источник в авикомпании "Международные авиалинии Украины", которой принадлежал лайнер.

Катастрофа Boeing МАУ в Иране

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