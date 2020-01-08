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8 января • обновлено в 12:49
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"Скорее всего сбили": пилот МАУ озвучил свою версию катастрофы с самолетом в Иране

7.8т
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Пилот МАУ полностью опроверг версию, что Boeing 737 авиакомпании разбился в Иране из-за технической неисправности.

По его мнению, вероятнее всего, самолет был сбит. Об этом пилот на правах анонимности сказал OBOZREVATEL. Он добавил, что на том рейсе был опытный экипаж.

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"Я не могу комментировать до официальной пресс-конференции, нам это запрещено. Но скажу, что на борту были опытные пилоты. С технической неисправностью они бы справились. Но когда летит ракета, среагировать невозможно", – сказал пилот МАУ.

Вероятность, что самолет был неисправен, летчик опровергает "на сто процентов". "Те источники, которые утверждают, что это была техническая неисправность – как минимум сверхнекомпетентные. Я эту версию опровергаю на сто процентов", – добавил пилот МАУ.

Издание Al Hadath сообщило, что украинский самолет Boeing-737 по ошибке сбили силы ПВО Ирана. Также эту информацию OBOZREVATEL подтвердил источник в авикомпании "Международные авиалинии Украины", которой принадлежал лайнер.

Катастрофа Boeing МАУ в Иране

Катастрофа Boeing МАУ в Иране

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Самолеты марки Boeing 737 считаются одним из самых безопасных в мире. Этот самолет является самым популярным и массовым авиалайнером в мире пассажирских авиаперевозок.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
украинские иксперды как всегда на высоте...у Украины одна бкда, из которой вытекают все остальные - очень много идиотов. любей всех очень жалко. а этому мудаку надо пасть завалить..
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Гражданский самолёт не возможно было перепутать с военным просто потому, что взлетал(!) он из МЕЖДУНАРОДНОГО аэропорта и его видели все службы!!!
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Бублик HORT
Бублик HORT
Мельников Дмитрий, Вас это никогда не останавливало, сбили Малазийский Боинг, сбили Ту-154 над Черным морем...
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Мельников Дмитрий, 3то ты сейчас про Ту-154 над Черным морем???
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