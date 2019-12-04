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4 декабря • обновлено в 08:18
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На Путина намекает? Лукашенко забил тревогу из-за передела в мире

1.6т
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, по его мнению, в мире начался новый передел.

Такое высказывание прозвучало во время его визита в Сербию, передает "БелТА". По его словам, мировые лидеры все чаще решают проблемы "с позиции силы", а не мирным путем, на основании международного права.

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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

РБК

В связи с этим Лукашенко предположил, что сильные мира сего решили опять устроить дележку.

"Я иногда с высоты прожитых президентских лет начинаю думать, не начался ли новый передел нашей планеты. И все мы хорошо знаем, к чему это может привести", – отметил глава Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко раскритиковал альянс с Россией, пожаловавшись на постоянные требования главы РФ Владимира Путина

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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Червоний Данило
Червоний Данило
лукаш, ты конча вологотская, скажи об этом своему другу путину! а то все лижешь и лижешь ему!
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Не боись ,нефти нет , не тронут.
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