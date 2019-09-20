На протяжении 500 лет считали иначе: обнародована сенсация об апостоле Павле

В Институте поиска и исследования Библии (BASE) заявили, что обнаружили якоря, которые якобы сбросили с корабля апостола Петра, который потерпел крушение на Мальте.

Сенсационные данные появились на сайте организации.

Отметим, согласно учению христианства кораблекрушение произошло примерно в 60-м году нашей эры. Отмечается, что с судна сбросили четыре якоря, однако оно все равно село на мель, а корму его разбили волны.

Обнародована сенсация об апостоле Павле 24smi.org

В течение последних 500 лет традиция утверждала, что кораблекрушение случилось в бухте Святого Павла на северо-восточном побережье Мальты. Однако в BASE заверили, что подводники нашли якоря у южного побережья острова, в бухте Святого Томаса.

Хорошо сохранился лишь один из якорей, однако исследователи уверены, что находка косвенно указывает на бухту Святого Томаса как на место крушения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в иракском городе Мосул под руинами мечети найден древний ассирийский дворец библейских времен.

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