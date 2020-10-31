На протесты против ограничения абортов в Варшаве вышли 100 тысяч человек. Фото

В субботу вечером, 30 октября, в столице Польши Варшаве на протесты против запрета абортов вышли около 100 тысяч человек.

Таким образом люди выразили несогласие со скандальным решением Конституционного трибунала. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь варшавского городского совета Каролина Галецка (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Она отметила, что точно подсчитать всех демонстрантов было сложно, поскольку они собирались в трех разных местах, чтобы потом отправиться к центру города.

Затем протестующие, среди которых был и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, колонной направились к дому лидера правящей партии "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского.

Центр Варшавы был забит протестующими.

На площади собрались около 100 тысяч человек.

Во время акции на столичном Дворце культуры и науки высветили символ протеста – красную молнию.

Известно, что полиция задержала около 30 человек, которые пытались помешать шествию.

Поляки не согласны с запретом абортов.

Люди выразили свой протест масштабной акцией.

На шествии присутствовал даже мэр Варшавы.

Символ протестов против абортов – красная молния.

Протестующие жгли фаеры.

Поляки не согласны с решением Конституционного трибунала.

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