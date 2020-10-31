На протесты против ограничения абортов в Варшаве вышли 100 тысяч человек. Фото
Конституционный трибунал запретил женщинам делать аборты
Прерывать беременность нельзя, даже если у плода есть тяжелые и необратимые дефекты или неизлечимые болезни
Люди выразили свой протест масштабной акцией
В субботу вечером, 30 октября, в столице Польши Варшаве на протесты против запрета абортов вышли около 100 тысяч человек.
Таким образом люди выразили несогласие со скандальным решением Конституционного трибунала. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь варшавского городского совета Каролина Галецка (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Она отметила, что точно подсчитать всех демонстрантов было сложно, поскольку они собирались в трех разных местах, чтобы потом отправиться к центру города.
Затем протестующие, среди которых был и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, колонной направились к дому лидера правящей партии "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского.
Во время акции на столичном Дворце культуры и науки высветили символ протеста – красную молнию.
Известно, что полиция задержала около 30 человек, которые пытались помешать шествию.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Конституционный суд Польше признал неконституционным законодательство, которое разрешало женщинам делать аборты в некоторых случаях.
Прерывать беременность можно было, если у плода есть тяжелые и необратимые дефекты или неизлечимые болезни. Теперь это фактически запрещено.