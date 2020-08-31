На протесте в Минске парень сделал предложение руки и сердца девушке. Романтическое видео

Во время акции протеста в столице Беларуси Минске один из демонстрантов сделал предложение своей девушке.

Соответствующим роликом 30 августа поделился YouTube-канал "TUT.BY. Политика" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно пару с "ЧБЧ"-флагом на плечах, который массово используется оппозиционерами (от белорусского – "бела-чырвона-белы").

Парень сказал девушке, что они находятся среди "своих людей", "друзей и братьев", которые близки им по духу.

"И это наши люди, это наша страна, новая страна, которую мы создадим. И я тоже хочу сегодня что-то создать", – продолжил он. После этого парень стал на одно колено и попросил руку девушки.

Предложение на протесте в Минске. Скриншот видео

Люди, которые находились рядом, поддержали пару аплодисментами и начали кричать: "Поздравляем!"

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