На протестах в Беларуси задержали около 80 человек, среди них – студенты и журналисты
На акциях протеста в столице Беларуси Минске 1 сентября силовики задержали 78 человек.
Среди них были студенты и журналисты, сообщает незарегистрированный правозащитный центр "Весна" в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"В списке задержанных в Минске за 1 сентября уже больше 70 человек. Многих из них отпустили, но часть все же проведет ночь в изоляторе до суда. В том числе и задержанные журналисты", – говорится в сообщении.
В знак протеста задержания коллег сотрудники интернет-портала Tut.by провели ночь на 2 августа под стенами столичного РУВД. В частности, журналисты вышли поддержать Надежду Калинину и Андрея Судникова.
К митингу присоединились местные жители, некоторые из них привезли еду и чай активистам. Судя по фото, в акции приняли участие около 20 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 1 сентября около двух сотен студентов в столице Беларуси Минске вышли на митинг против Александра Лукашенко, который занимал пост президента пять сроков подряд.