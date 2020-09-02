На протестах в Беларуси задержали около 80 человек, среди них – студенты и журналисты

Задержания на протестах в Беларуси. Коллаж
На акциях протеста в столице Беларуси Минске 1 сентября силовики задержали 78 человек.
Среди них были студенты и журналисты, сообщает незарегистрированный правозащитный центр "Весна" в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"В списке задержанных в Минске за 1 сентября уже больше 70 человек. Многих из них отпустили, но часть все же проведет ночь в изоляторе до суда. В том числе и задержанные журналисты", – говорится в сообщении.
"Куда пропадают журналисты в Беларуси, когда уходят на работу?" tut.by
В знак протеста задержания коллег сотрудники интернет-портала Tut.by провели ночь на 2 августа под стенами столичного РУВД. В частности, журналисты вышли поддержать Надежду Калинину и Андрея Судникова.
К митингу присоединились местные жители, некоторые из них привезли еду и чай активистам. Судя по фото, в акции приняли участие около 20 человек.
К акции присоединились местные жители tut.by
Активистам привезли еду и чай tut.by
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 1 сентября около двух сотен студентов в столице Беларуси Минске вышли на митинг против Александра Лукашенко, который занимал пост президента пять сроков подряд.
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