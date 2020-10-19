На протестах в Беларуси задержали еще более 200 человек

Карина Бондаренко Мир 06:15, 19.10.2020

В воскресенье, 18 октября, на протестах в Беларуси задержали 204 человека.

Имена задержанных опубликовал правозащитный центр "Вясна". Отмечается, что трое из них несовершеннолетние, четверо – журналисты и одна правозащитница.

Протестующих задержали во время разгона Партизанского марша, на котором требовали отставки незаконно избранного президента Александра Лукашенко.

Задержания, в частности, проходили в Светлогорске, Жодино, Гомеле, Бресте, Фаниполе, Витебске, Новогрудке, Дзержинске, но больше всего в столице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси прошел 71-й протестный день после выборов президента, к акции присоединились более 12 городов. В Минск стянули силовиков и бронетехнику, людям заблокировали интернет.

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Мир

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