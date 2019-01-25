На пороге Brexit: королева Британии обратилась с экстренным призывом

Королева Великобритании Елизавета II призвала политиков прекратить споры из-за Brexit, соглашения о выходе из Евросоюза.

Она выступила на 100-летнем юбилее Женского института, призвав уважать, а не нападать друг на друга, сообщает The Times.

"Предпочитаю проверенные рецепты, например, хорошо говорить друг о друге и уважать разные точки зрения; собраться вместе, чтобы найти общий язык, и никогда не упускать из виду общую картину. Для меня эти подходы – вне времени, и я рекомендую их всем", - сказала она.

Отметим, королева, как глава государства, не имеет права голосовать, но были случаи, когда ее высказывания влияли на политические дебаты.

Например, в 2014 году перед референдумом о независимости Шотландии она попросила шотландцев "тщательно обдумать свое будущее". Многие расценили это как призыв голосовать за то, чтобы остаться частью Соединенного Королевства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.

Нижняя палата парламента Великобритании должна была проголосовать за проект по выходу из Евросоюза 11 декабря 2018 года. Однако премьер-министр Тереза ​​Мэй перенесла голосование, пояснив, что для поддержки соглашения в это время не было бы нужного количества голосов.

25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года.

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