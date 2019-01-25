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На пороге Brexit: королева Британии обратилась с экстренным призывом

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Королева Великобритании Елизавета II призвала политиков прекратить споры из-за Brexit, соглашения о выходе из Евросоюза.

Она выступила на 100-летнем юбилее Женского института, призвав уважать, а не нападать друг на друга, сообщает The Times.

"Предпочитаю проверенные рецепты, например, хорошо говорить друг о друге и уважать разные точки зрения; собраться вместе, чтобы найти общий язык, и никогда не упускать из виду общую картину. Для меня эти подходы – вне времени, и я рекомендую их всем", - сказала она.

На пороге Brexit: королева Британии обратилась с экстренным призывом

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Отметим, королева, как глава государства, не имеет права голосовать, но были случаи, когда ее высказывания влияли на политические дебаты.

Например, в 2014 году перед референдумом о независимости Шотландии она попросила шотландцев "тщательно обдумать свое будущее". Многие расценили это как призыв голосовать за то, чтобы остаться частью Соединенного Королевства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Елизавета II
Место
Великобритания
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