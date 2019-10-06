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6 октября • обновлено в 16:42
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На популярном курорте в Австрии устроили резню: пятеро погибли

1.8т Читать материал на украинском

В Австрии на популярном горнолыжном курорте Китцбюэль 25-летний мужчина расстрелял семью из пяти человек, после чего сдался полиции и сознался в содеянном.

Об этом сообщает "Европейская правда". После задержания у мужчины нашли пистолет (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Китцбюэль, Австрия

Китцбюэль, Австрия

kurier.at

Новости
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По данным полиции, мужчина из ревности убил свою бывшую девушку, ее семью и нового парня. Подозреваемый пошел к семейному дому своей бывшей девушки, однако дверь открыл отец, после чего парень ушел, чтобы взять пистолет брата в своем доме.

Фото погибшей девушки и ее бывшего парня

Фото погибшей девушки и ее бывшего парня

https://kurier.at

Дом убитой девушки

Дом убитой девушки

https://kurier.at

Полиция около дома застреленной девушки

Полиция около дома застреленной девушки

https://kurier.at

С оружием в руках парень вернулся к дому девушки, застрелил ее отца, когда тот открыл дверь, а затем застрелил ее брата в спальне. Затем он убил мать девушки, после чего залез через балкон к ней в комнату, и застрелил саму девушку и ее 24-летнего парня.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром соседи устроили кровавую стрельбу

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Место
Австрия
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Cachko Elena
Cachko Elena
да, у нас дефицит баб...бедные мужики...
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