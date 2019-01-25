На помощь Мадуро? Путинские наемники ''Вагнера'' засветились в Венесуэле

В Венесуэлу для поддержки свергнутого в результате протестов президента Николаса Мудуро якобы были направлены бойцы российской ЧВК "Вагнера", которой приписывают преступления по всему миру.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. При этом, уточняется, что число наемников может достигать 400 человек.

Министерство обороны России и Министерство информации Венесуэлы комментировать скандальную информацию отказались.

Радио Свобода

По данным же других источников издания, которые связаны с ЧВК "Вагнера", группа вооруженных военных меньше и состоит из наемников, которые участвовали в боевых действиях в Сирии и Украине.

Глава комитета Общероссийского офицерского собрания, атаман хуторского казачьего общества "Ховрино" Евгений Шабаев, отметил, что отправились в Венесуэлу бойцы еще за несколько дней до начала протестов и добирались не из России, а чартерными самолетами через Кубу.

Отмечается, что главная цель "Вагнера" в Венесуэле – защитить Мадуро от оппозиции.

Capital.ua

По сведениям еще одного анонимного источника, это уже не первый случай направления данной компании в Каракас. Первая партия наемников якобы прибыла еще во время президентских выборов в мае 2018 года.

Николас Мадуро ТАСС

Напомним, в России отказались поддержать провозглашение нового президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, настаивая на легитимности избрания Мадуро.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее представители российской частной военной компании "Вагнер" были замечены в Судане.

Евгений Шабаев рассказал, что жизнь солдат "Вагнера" не ценится, их используют в качестве "пушечного мяса".

Служба безопасности Украины установила наемников ЧВК "Вагнера", которые могут быть причастны к убийству российских журналов в ЦАР.

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