На пляжи США в разгар пандемии пришла "смерть" с косой. Жуткие фото и видео

Юрист Дэниел Ульфельдер устраивает необычные акции протеста на пляжах Флориды (США), которые, несмотря на пандемию COVID-19, уже открыты властями. Мужчина приходит на многолюдные побережья в костюме смерти с косой.

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Ульфельдер считает снятие запрета с посещения пляжей преждевременным, передает CNN (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На пляжи США в разгар пандемии пришла "смерть" с косой Коллаж

В Флориде на пляж пришел мужчина в образе смерти с косой twitter.com/DWUhlfelderLaw

Мужчина говорит, что является убежденным сторонником доступа к общественным пляжам в штате, однако разрешать их посещение во время пандемии, по его убежденю, – это ошибка, которая может поставить под угрозу общество.

Ульфельдер отметил, что на пляже, который он посетил 1 мая, было много людей. "Я знаю, насколько красивы и привлекательны наши пляжи. Но если мы не примем меры для контроля над этим, вирус действительно выйдет из-под контроля", – сказал адвокат.

Мужчина также выступил с обращением в программе новостей ABC. "Я думаю, что мы должны принять более эффективные меры. Еще слишком рано и нецелесообразно возвращаться на общественные пляжи", – подчеркнул юрист.

В Флориде на пляж пришел мужчина в образе смерти с косой twitter.com/DWUhlfelderLaw

В Флориде на пляж пришел мужчина в образе смерти с косой twitter.com/DWUhlfelderLaw

Напомним, 21 апреля в США начали ослаблять карантин: разрешили открыть пляжи и спортзалы. По состоянию на 3 мая в Соединенных Штатах наибольшее количество зараженных коронавирусом в мире – более 1,16 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании тем временем зафиксирован самый низкий показатель смертности от коронавируса с 18 марта – 164 летальных случая. Статистика показывает, что пандемия идет на спад.