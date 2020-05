На пляжи США в разгар пандемии пришла "смерть" с косой. Жуткие фото и видео

Юрист Дэниел Ульфельдер устраивает необычные акции протеста на пляжах Флориды (США), которые, несмотря на пандемию COVID-19, уже открыты властями. Мужчина приходит на многолюдные побережья в костюме смерти с косой.

Ульфельдер считает снятие запрета с посещения пляжей преждевременным, передает CNN (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Мужчина говорит, что является убежденным сторонником доступа к общественным пляжам в штате, однако разрешать их посещение во время пандемии, по его убежденю, – это ошибка, которая может поставить под угрозу общество.

Ульфельдер отметил, что на пляже, который он посетил 1 мая, было много людей. "Я знаю, насколько красивы и привлекательны наши пляжи. Но если мы не примем меры для контроля над этим, вирус действительно выйдет из-под контроля", – сказал адвокат.

Мужчина также выступил с обращением в программе новостей ABC. "Я думаю, что мы должны принять более эффективные меры. Еще слишком рано и нецелесообразно возвращаться на общественные пляжи", – подчеркнул юрист.

Today I began touring Florida as the Grim Reaper to remind Floridians of the importance that we stay home and protect one another. This is just the beginning. Thank you for the support received from all over the world. pic.twitter.com/aVPICTxebE