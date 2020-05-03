На пляжи США в разгар пандемии пришла "смерть" с косой. Жуткие фото и видео

Юрист Дэниел Ульфельдер устраивает необычные акции протеста на пляжах Флориды (США), которые, несмотря на пандемию COVID-19, уже открыты властями. Мужчина приходит на многолюдные побережья в костюме смерти с косой.

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Ульфельдер считает снятие запрета с посещения пляжей преждевременным, передает CNN (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На пляжи США в разгар пандемии пришла "смерть" с косой Коллаж

В Флориде на пляж пришел мужчина в образе смерти с косой twitter.com/DWUhlfelderLaw

Мужчина говорит, что является убежденным сторонником доступа к общественным пляжам в штате, однако разрешать их посещение во время пандемии, по его убежденю, – это ошибка, которая может поставить под угрозу общество.

Stay home Florida pic.twitter.com/MV4fyAXvwu — Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) May 1, 2020

Ульфельдер отметил, что на пляже, который он посетил 1 мая, было много людей. "Я знаю, насколько красивы и привлекательны наши пляжи. Но если мы не примем меры для контроля над этим, вирус действительно выйдет из-под контроля", – сказал адвокат.

Мужчина также выступил с обращением в программе новостей ABC. "Я думаю, что мы должны принять более эффективные меры. Еще слишком рано и нецелесообразно возвращаться на общественные пляжи", – подчеркнул юрист.

В Флориде на пляж пришел мужчина в образе смерти с косой twitter.com/DWUhlfelderLaw

В Флориде на пляж пришел мужчина в образе смерти с косой twitter.com/DWUhlfelderLaw

Today I began touring Florida as the Grim Reaper to remind Floridians of the importance that we stay home and protect one another. This is just the beginning. Thank you for the support received from all over the world. pic.twitter.com/aVPICTxebE — Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) May 2, 2020

Напомним, 21 апреля в США начали ослаблять карантин: разрешили открыть пляжи и спортзалы. По состоянию на 3 мая в Соединенных Штатах наибольшее количество зараженных коронавирусом в мире – более 1,16 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании тем временем зафиксирован самый низкий показатель смертности от коронавируса с 18 марта – 164 летальных случая. Статистика показывает, что пандемия идет на спад.

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