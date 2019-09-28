На пляже знаменитого курорта массовое самоубийство: сотни тел попали на фото

На туристическом пляже Боа Виста в Кабо-Верде сотни дельфинов выбросились на берег.
Как передает Daily Mail, власти островов призвали испанских экспертов помочь определить, почему млекопитающие подвергли себя подобной участи.
Сообщается, что чиновникам, жителям и туристам совместными усилиями удалось затащить некоторых из них обратно в море, но многие вернулись.
Выбросившиеся дельфины на пляже в Кабо Верде
Associated Press
У дельфинов взяли анализы и ждут результатов, так как никто не понимает, что привело к тому, что они сами загнали себя на смерть. Как сказано в материале издания, из 200 выбросившихся млекопитающих 100 уже погибли. Их похоронили с помощью бульдозера.
Мертвых дельфинов пришлось похоронить с помощью бульдозера
Daily Maily
Экологическая группа взяла анализы у дельфинов
Daily Maily
Острова Кабо-Верде на карте
Daily Maily
Мертвый дельфин на пляже в Кабо-Верде
Daily Maily
Люди помогали дельфинам вернуться в море
Associated Press
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии самка дельфина поблагодарила рыбака, когда тот спас ее малыша из рыболовной сети. Момент попал на видео.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!