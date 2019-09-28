Главная Новости
28 сентября • обновлено в 18:52
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

На пляже знаменитого курорта массовое самоубийство: сотни тел попали на фото

17.2т Читать материал на украинском

На туристическом пляже Боа Виста в Кабо-Верде сотни дельфинов выбросились на берег.

Как передает Daily Mail, власти островов призвали испанских экспертов помочь определить, почему млекопитающие подвергли себя подобной участи.

Сообщается, что чиновникам, жителям и туристам совместными усилиями удалось затащить некоторых из них обратно в море, но многие вернулись.

Выбросившиеся дельфины на пляже в Кабо Верде

Выбросившиеся дельфины на пляже в Кабо Верде

Associated Press

У дельфинов взяли анализы и ждут результатов, так как никто не понимает, что привело к тому, что они сами загнали себя на смерть. Как сказано в материале издания, из 200 выбросившихся млекопитающих 100 уже погибли. Их похоронили с помощью бульдозера.

Мертвых дельфинов пришлось похоронить с помощью бульдозера

Мертвых дельфинов пришлось похоронить с помощью бульдозера

Daily Maily

Экологическая группа взяла анализы у дельфинов

Экологическая группа взяла анализы у дельфинов

Daily Maily

Острова Кабо-Верде на карте

Острова Кабо-Верде на карте

Daily Maily

Мертвый дельфин на пляже в Кабо-Верде

Мертвый дельфин на пляже в Кабо-Верде

Daily Maily

Люди помогали дельфинам вернуться в море

Люди помогали дельфинам вернуться в море

Associated Press

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии самка дельфина поблагодарила рыбака, когда тот спас ее малыша из рыболовной сети. Момент попал на видео.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Поделиться в Facebook
6
Комментарии
48
1
Смешно
1
Интересно
42
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
не тел,а туш.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
70rus xxx
70rus xxx
Главное,"их похоронили при помощи бульдозера"
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Junio Van
Junio Van
70rus xxx, ну рагулям так написали ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Это все Крымский мост виноват - как его построили то дельфины по все миру начали массово суецидить в знак протеста ..
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
70rus xxx
70rus xxx
sokolov ruslan, та он просто стебется.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
sokolov ruslan
sokolov ruslan
Bладимир Ильич, ты идиот?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3

Блоги / мнения

ads pixel