На пляже знаменитого курорта массовое самоубийство: сотни тел попали на фото

На туристическом пляже Боа Виста в Кабо-Верде сотни дельфинов выбросились на берег.

Как передает Daily Mail, власти островов призвали испанских экспертов помочь определить, почему млекопитающие подвергли себя подобной участи.

Сообщается, что чиновникам, жителям и туристам совместными усилиями удалось затащить некоторых из них обратно в море, но многие вернулись.

Выбросившиеся дельфины на пляже в Кабо Верде Associated Press

У дельфинов взяли анализы и ждут результатов, так как никто не понимает, что привело к тому, что они сами загнали себя на смерть. Как сказано в материале издания, из 200 выбросившихся млекопитающих 100 уже погибли. Их похоронили с помощью бульдозера.

Мертвых дельфинов пришлось похоронить с помощью бульдозера Daily Maily

Экологическая группа взяла анализы у дельфинов Daily Maily

Острова Кабо-Верде на карте Daily Maily

Мертвый дельфин на пляже в Кабо-Верде Daily Maily

Люди помогали дельфинам вернуться в море Associated Press

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии самка дельфина поблагодарила рыбака, когда тот спас ее малыша из рыболовной сети. Момент попал на видео.

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