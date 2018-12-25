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На пляж в Австралии выбросило морское чудовище с десятками ''ног'': жуткие фото и видео

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В Австралии на пляж выбросило странное морское существо специфической окраски с десятками щупалец.

Это чудовище обнаружил местный житель города Брум Трэвис Пауэр и сразу же решил рассказать о находке ученым, передает Daily Express (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Сначала мне показалось, что это существо может быть мертвым или ядовитым, потому что оно не двигалось и имело специфическую окраску", — отметил австралиец.

На пляж в Австралии выбросило морское чудовище с десятками ''ног'': жуткие фото и видео

Daily Express

Биологи предположили, что существо является морским анемоном (также актиния – отряд морских стрекающих из класса коралловых полипов. - Ред.). Чтобы узнать, к какому именно типу принадлежит это чудовище, нужно проводить дополнительные исследования.

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"Рыбы, улитки или крабы, которые натыкаются, вскоре парализуются жгучими щупальцами, захватываются центральным ртом и перевариваются внутри трубообразного тела", – пояснили ученые.

Уточняется, что хищные анемоны в Западной Австралии могут быть опасны для людей. Их укусы считаются очень болезненными, а иногда на заживление уходит по несколько месяцев. Чаще всего эти существа прикрепляются к скалам и подводным сооружениям, и считается, что некоторые виды способны выживать в течение 100 и более лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре жительница новозеландского города Крайстчерч Ханна Мэри нашла на пляже скелет необычного существа, предположив, что это пришелец.

Место
Австралия
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