На площади в Стамбуле расклеили фото Макрона, чтобы каждый мог на него наступить
В Стамбуле турки, возмущенные заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона, расклеили его фотографии прямо на мостовой площади у Галатского моста.
Как сообщает журналистка OBOZREVATEL, каждый, кто проходит по площади, будто бы ботинки вытирает о лицо Макрона (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Отношения Турции и Франции обострились из-за споров о исламистах после убийства экстремистом школьного учителя Самюэля Пати, который показал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда.
Макрон заявил, что обезглавленный под Парижем учитель, – лицо Франции в борьбе за свободу. Он отметил, что Франция и далее будет защищать свободу и "не откажется от карикатур".
Иранская газета Vatanemrooz опубликовала 27 октября карикатуру на президента Франции. Макрона изобразили с красным лицом и заостренными ушами, подписав рисунок "Парижский иблис (дьявол)".
Позже французский сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложку нового выпуска карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Эрдоган изображен в кресле в нижнем белье и поднимает подол платья женщины, которая держит на подносе два бокала. Подпись к картинке гласит: "Эрдоган в личной жизни очень игривый".
Как сообщал OBOZREVATEL:
во французском городе Ницца 29 октября мужчина с ножом убил трех человек. Две жертвы погибли просто внутри церкви Нотр-Дам. Известно, что 70-летняя женщина и 50-летний служитель храма были почти обезглавлены. Еще одну женщину 40 лет террорист убил в кафе, где она спряталась. Кроме убитых есть еще и раненые.
Кроме того, попытки нападения исламистов были осуществлены и в Авиньоне (злоумышленника застрелили) и в Лионе.
А в Джидде (Саудовская Аравия) злоумышленник был арестован после того, как набросился с ножом на охранника консульства Франции.
Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.