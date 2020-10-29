На площади в Стамбуле расклеили фото Макрона, чтобы каждый мог на него наступить

В Стамбуле турки, возмущенные заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона, расклеили его фотографии прямо на мостовой площади у Галатского моста.

Как сообщает журналистка OBOZREVATEL, каждый, кто проходит по площади, будто бы ботинки вытирает о лицо Макрона (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отношения Турции и Франции обострились из-за споров о исламистах после убийства экстремистом школьного учителя Самюэля Пати, который показал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда.

Макрон заявил, что обезглавленный под Парижем учитель, – лицо Франции в борьбе за свободу. Он отметил, что Франция и далее будет защищать свободу и "не откажется от карикатур".

Фото Макрона расклеили прямо на мостовой в Стамбуле

Каждый, кто проходит по площади, будто бы ботинки вытирает о лицо президента Франции

Турок разозлили заявления Макрона

Иранская газета Vatanemrooz опубликовала 27 октября карикатуру на президента Франции. Макрона изобразили с красным лицом и заостренными ушами, подписав рисунок "Парижский иблис (дьявол)".

Карикатура на Макрона newsru.co.il

Позже французский сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложку нового выпуска карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган изображен в кресле в нижнем белье и поднимает подол платья женщины, которая держит на подносе два бокала. Подпись к картинке гласит: "Эрдоган в личной жизни очень игривый".

Карикатура на Эрдогана Twitter Charlie Hebdo

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