На первую за 86 лет молитву в Святой Софии собрались тысячи мусульман. Впечатляющие фото

В турецком Стамбуле полиция оцепила в целях безопасности мечеть Айя-Софья (собор Святой Софии), где 24 июля запланирована первая за 86 лет пятничная молитва.

У святыни собрались тысячи мусульман. В целях безопасности правоохранители запретили вход в мечеть Султана Ахмета, сообщает Anadolu Agency (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что первый с 1934 года пятничный намаз (молитва) в мечети, считающейся символом завоевания Стамбула, решили провести после смены ее статуса с музея на мечеть.

Собор Святой Софии в Стамбуле

В частности, государственный совет Турции 10 июля постановил, что отныне собор находится на балансе Фонда имени Султана Мехмета Хана и может использоваться в качестве мечети.

За проведением намаз в Айя-Софье следят правоохранители (aa.com.tr)

Перед событием ответственные службы провели работы по благоустройству территорий. Специально для журналистов вблизи мечети была создана площадка, чтобы 24 июля они могли освещать происходящее у Айя-Софьи.

Подготовка к первой за десятилетия молитве в Айя-Софье

Еще с ночи у мечети собралось много народа, ожидая входа на ее территорию. Некоторые люди ожидали, cидя на земле, а фотографировались перед началом молитвы.

Полиция собралась у Айя-Софья (aa.com.tr)

При этом реставрационные работы в здании мечети продолжаются в соответствии с намеченным графиком.

Подготовка к первой за десятилетия молитве в Айя-Софье

Подготовка к первой за десятилетия молитве в Айя-Софье

Подготовка к первой за десятилетия молитве в Айя-Софье

Подготовка к первой за десятилетия молитве в Айя-Софье

Подготовка к первой за десятилетия молитве в Айя-Софье

Подготовка к первой за десятилетия молитве в Айя-Софье

Айя-Софья

Как сообщал OBOZREVATEL, собор Святой Софии (Айя-София) в Турции лишили статуса музея и разрешили использовать его в качестве мечети.