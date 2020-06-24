На озере Лох-Несс засняли неизвестное существо. Фото

Турист заявил, что заснял неизвестное существо, плывущее по озеру Лох-Несс в Шотландии.

Как передает Daily Record, британец Стив Чаллис из города Саутгемптон рассказал, что пытался сделать фото противоположного берега во время отдыха, но увидел рябь на воде, навел на то место объектив и пару раз щелкнул фотоаппаратом.

Снимки были сделаны со стороны замка Уркварт в 2019 году, но на них внимание обратили только сейчас (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Сам британец утверждает: он не верит, что запечатлел Несси. На фото, предполагает он, может быть тюлень или большая рыба. По его оценкам, существо около 8 футов (2,5 м) в длину оставило на воде след в около 30 футов (9 м).

"Должен сказать: я не верю в Лох-Несское чудовище, и, честно говоря, думаю, что если что-то там и есть, то для большинства наблюдений найдется логическое объяснение", – заявил мужчина.

По словам Чаллиса, он обнаружил существо, когда рассматривал свои материалы во время карантина.

Daily Record Существо в озере Лох-Несс

При этом исследователь "чудовища" из Лох-Несса Роланд Уотсон считает, что данное фото могло быть отредактировано в фотошопе. Чаллис в свою очередь уверяет, что кадры были подлинными.

"В Google есть фотографии, показывающие крупных монстров с множеством петель, похожих на змею или что-то в этом роде, и мое изображение совсем не похоже на эти. Я искренне думаю, что это просто большая рыба", – защитил свое фото британец.

Daily Record Существо в озере Лох-Несс

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследователи из новозеландского Университета Отаго заявили, что обросшее легендами Лох-Несское чудовище, которое якобы обитает в одноименном шотландском озере (Великобритания), на самом деле является гигантским угрем.