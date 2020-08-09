На остров Греции рухнул шторм: много погибших, улицы превратились в реки. Фото

На острове Эвия в Греции в результате шторма 9 августа погибли пять человек, в том числе младенец. Еще два человека объявили пропавшими без вести.

Как сообщило издание Greek Reporter, многие районы острова понесли серьезные убытки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что среди погибших 85-летний мужчина и 86-летняя женщина, а также 8-месячный младенец. По данным местных СМИ, семья отдыхала в селе Политика в квартире на первом этаже, которую затопило. В результате двое пожилых людей и ребенок утонули. Также 38-летний мужчина найден мертвым в селе Буртзи.

На острове Греции в результате шторма погибли люди Greek government press office

Непогода превратили улицы нескольких населенных пунктов на реки, причинив ущерб имуществу и транспорту. В некоторых местах глубина воды достигла даже 1,5 метра, что делает ситуацию критической.

На остров Греции в результате шторма дороги превратились в реки Greek Reporter

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые считают, что к концу XXI века человечество будет вынуждено столкнуться с очередным всемирным потопом, если не совершит никаких шагов для борьбы с изменением климата.