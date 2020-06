Еще один остров заявил о полной победе над COVID-19: премьер страны выступил с заявлением

В тихоокеанском государстве Фиджи вылечился последний пациент с коронавирусом COVID-19. Таким образом, в стране на данный момент нет активных случаев заражения

Об этом 5 июня сообщил премьер-министр страны Фрэнк Баинимарама в своем Twitter. По его словам, последний случай инфицирования был выявлен 45 дней назад.

"На Фиджи только что вылечился наш последний активный пациент с COVID-19. И даже при том, что число проводимых тестирований растет с каждым днем, прошло уже 45 дней с тех пор, как мы зарегистрировали последний случай заражения", – написал премьер.

Баинимарама подчеркнул, что за с начала коронавирусной пандемии в стране не зафиксировано летальных исходов среди заразившихся COVID-19.

"Наш показатель выздоровления составляет 100%", – подчеркнул премьер и добавил, что, не смотря на это, необходимо придерживаться мер по борьбе с COVID-19 для того, чтобы избежать второй волны пандемии.

"Мойте руки, носите маски в случае, если нехорошо себя чувствуете, а также соблюдайте с другими безопасную физическую дистанцию", – сказал Баинимарама.

Первый случай заражения коронавирусом на Фиджи был зарегистрирован 19 марта. С начала эпидемии в стране было выявлено 18 случаев заражения COVID-19.

Напомним, Черногория стала первой в Европе страной, которая официально объявила об окончании пандемии на ее территории. 1 июня страна открыла границы для туристов из более чем 120 стран.

Fiji has just cleared the last of our active #COVID19 patients.



And even with our testing numbers climbing by the day, it's now been 45 days since we recorded our last case. With no deaths, our recovery rate is 100%.



Answered prayers, hard work, and affirmation of science!