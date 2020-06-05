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5 июня • обновлено в 15:51
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На острове Фиджи заявили о полной победе над COVID-19: премьер страны выступил с заявлением

1.7т
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В тихоокеанском государстве Фиджи вылечился последний пациент с коронавирусом COVID-19. Таким образом, в стране на данный момент нет активных случаев заражения

Об этом 5 июня сообщил премьер-министр страны Фрэнк Баинимарама в своем Twitter. По его словам, последний случай инфицирования был выявлен 45 дней назад.

"На Фиджи только что вылечился наш последний активный пациент с COVID-19. И даже при том, что число проводимых тестирований растет с каждым днем, прошло уже 45 дней с тех пор, как мы зарегистрировали последний случай заражения", – написал премьер.

Еще один остров заявил о полной победе над COVID-19: премьер страны выступил с заявлением

Баинимарама подчеркнул, что за с начала коронавирусной пандемии в стране не зафиксировано летальных исходов среди заразившихся COVID-19.

"Наш показатель выздоровления составляет 100%", – подчеркнул премьер и добавил, что, не смотря на это, необходимо придерживаться мер по борьбе с COVID-19 для того, чтобы избежать второй волны пандемии.

"Мойте руки, носите маски в случае, если нехорошо себя чувствуете, а также соблюдайте с другими безопасную физическую дистанцию", – сказал Баинимарама.

Первый случай заражения коронавирусом на Фиджи был зарегистрирован 19 марта. С начала эпидемии в стране было выявлено 18 случаев заражения COVID-19.

Напомним, Черногория стала первой в Европе страной, которая официально объявила об окончании пандемии на ее территории. 1 июня страна открыла границы для туристов из более чем 120 стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из ведущих итальянских врачей Альберто Зангрильо заявил, что коронавирусная болезнь СOVID-19 теряет свою активность в стране. По его словам, смертность от коронавируса в регионе значительно упала.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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