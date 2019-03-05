На останках Хашогги в печи готовили барбекю: всплыла жуткая правда

Чтобы скрыть следы убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, его тело сожгли в печи дома консула, после чего там готовили барбекю.

Об этом сообщает Al Jazeera. По словам человека, который устанавливал в доме консула печь, одним из требований было, чтобы она выдерживала температуру тысячи градусов по Цельсию.

При такой температуре плавится металл. По данным турецкой полиции, тело Хашогги уничтожали три дня. После этого в печи жарили большое количество мяса, чтобы уничтожить любые следы тела журналиста.

Также правоохранителям удалось обнаружить следы крови Хашогги. После убийства они были закрашены.

Как писал OBOZREVATEL:

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