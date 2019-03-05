|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

На останках Хашогги в печи готовили барбекю: всплыла жуткая правда

5.1тЧитать материал на украинском

Чтобы скрыть следы убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, его тело сожгли в печи дома консула, после чего там готовили барбекю.

Об этом сообщает Al Jazeera. По словам человека, который устанавливал в доме консула печь, одним из требований было, чтобы она выдерживала температуру тысячи градусов по Цельсию.

Новости
Чудовищное убийство Хашогги: обвинения обрушили на США

При такой температуре плавится металл. По данным турецкой полиции, тело Хашогги уничтожали три дня. После этого в печи жарили большое количество мяса, чтобы уничтожить любые следы тела журналиста.

Также правоохранителям удалось обнаружить следы крови Хашогги. После убийства они были закрашены.

Как писал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Турция
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Elonka Elonka
Elonka Elonka
..человечинка ,она сладкая ..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги