На "Октоберфесте" в США прогремела серия взрывов: фото и видео с места событий

В субботу, 5 октября, во время празднования "Октоберфеста" в Хантингтон-Бич вблизи Лос-Анджелеса (США) прогремели три взрыва.

Как сообщает NBC, в результате ранения получили два посетителя праздника и два пожарных. Всего в момент ЧП на мероприятии находились сотни людей. Причиной взрывов якобы стала поломка трансформатора (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Взрыв на Октоберфесте в США Скриншот видео

Место, где произошли взрывы Скриншот страницы

Отмечается, что примерно за 15-20 минут до инцидента кто-то позвонил в пожарную службу после того, как огни на мероприятии начали мигать. Экипаж из четырех спасателей отправился исследовать подвальное помещение, где находился трансформатор. Когда они туда спустились, произошел первый взрыв. Затем последовали еще два. Очевидцы утверждают, что они сопровождались выбросами языков пламени высоко в воздух. Кроме того, из-за аварии произошло массовое отключение света.

В свою очередь, КTLA пишет, что одна из женщин, которая работала на "Октоберфесте", рассказала, что незадолго до серии взрывов она якобы почувствовала запах газа.

BREAKING VIDEO: One of three explosions at Oktoberfest event in Huntington Beach, California pic.twitter.com/kIaNoWBW1k — News Breaking LIVE (@NewsBreaking) October 6, 2019

When you're at Oktoberfest, you're so drunk you lose your canoe but you're still determined to row that damn boat!



Someone get him a beer, purely for dedication! 😂 pic.twitter.com/h282xAXxld — You Absolute Clown 🔞 (@clownabsolute1) October 5, 2019

Explosion at Oktoberfest captured on videotape. One witness described the scene as "pandemonium" with people screaming and trying to flee https://t.co/aGRvyztvIN pic.twitter.com/lj3efqNJRk — CBS Los Angeles (@CBSLA) October 6, 2019

three huge explosions at Oktoberfest in Huntington Beach...everyone evacuated from what we saw but I hope everyone is okay pic.twitter.com/7diejAFur0 — Lana Del Lae (@LaetansX) October 6, 2019

I’m at Old World in #HuntingtonBeach where people attending Oktoberfest say they heard what sounded like an explosion, then seeing flames. The event was evacuated and officials are here pic.twitter.com/3GemjjNQUP — Emily Rasmussen (@rasmussenreport) October 6, 2019

UPDATE: It appears there were multiple explosions in Huntington Beach at the Old World Village's Oktoberfest celebrations. https://t.co/crJ0SyJZgS (via @kylen1972) pic.twitter.com/cpNjubCNOH — NBC Los Angeles (@NBCLA) October 6, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре в Фармингтоне (штат Мэн, США) в результате взрыва в интернате погиб один пожарный, еще семеро человек пострадали. ЧП произошло в 8:30 утра (15:30 по Киеву) из-за утечки газа. Среди пострадавших оказалось еще четверо пожарных, двое медиков скорой помощи и сотрудник отдела техобслуживания учреждения.

